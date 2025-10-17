FC Barcelona - Girona w 9. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 18 października 2025 godz. 16:1518 października Barcelona podejmie Gironę w 9. kolejce La Liga w starciu, które zapowiada się emocjonująco mimo osłabień gospodarzy. Duma Katalonii musi radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który doznał urazu uda i czeka go kilkutygodniowa przerwa. Jego nieobecność to duży cios dla zespołu Hansiego Flicka, który w ofensywie będzie musiał szukać rozwiązań z udziałem młodych graczy i nowych nabytków, takich jak Marcus Rashford czy Roony Bardghji. Girona, choć w tym sezonie nie błyszczy tak jak wcześniej, wciąż pozostaje groźnym rywalem i potrafi skutecznie wykorzystywać kontrataki. Derby Katalonii to nie tylko walka o punkty, ale i o prestiż, dlatego można spodziewać się zaciętego widowiska. Zapraszamy na relację na żywo.