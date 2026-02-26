Barcelona - Villarreal w 26. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 16:15
W 28 lutego 2026 w 26. kolejce La Ligi czeka nas starcie FC Barcelona - Villarreal na Camp Nou. Liderujący Blaugrana, która wróciła na szczyt tabeli po ostatnim zwycięstwie, będzie chciała umocnić przewagę nad rywalami i powiększyć dorobek punktowy przeciwko trzeciemu Villarrealowi, który prezentuje solidną formę i też potrafi zdobywać bramki. Gospodarze są faworytami, ale “Żółta Łódź Podwodna” może sprawić problemy, zwłaszcza w kontratakach. Zapraszamy na relację na żywo.