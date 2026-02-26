Barcelona - Villarreal w 26. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

La Liga
26. Kolejka
28.02.2026
16:15
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 16:15

W 28 lutego 2026 w 26. kolejce La Ligi czeka nas starcie FC Barcelona - Villarreal na Camp Nou. Liderujący Blaugrana, która wróciła na szczyt tabeli po ostatnim zwycięstwie, będzie chciała umocnić przewagę nad rywalami i powiększyć dorobek punktowy przeciwko trzeciemu Villarrealowi, który prezentuje solidną formę i też potrafi zdobywać bramki. Gospodarze są faworytami, ale “Żółta Łódź Podwodna” może sprawić problemy, zwłaszcza w kontratakach. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w stroju FC Barcelony stoi na murawie stadionu z rękami na biodrach, tło rozmyte, na trybunach widać puste miejsca.JOSEP LAGOAFP