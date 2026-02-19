Barcelona - Levante w 25. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 22 lutego 2026 godz. 16:15
FC Barcelona podejmie Levante w 25. kolejce La Liga. Barcelona wraca na własny stadion po dwóch trudnych porażkach i będzie chciała szybko odbudować formę w walce o tytuł mistrza Hiszpanii, plasując się wysoko w tabeli. Gospodarze mają zdecydowanie silniejszy skład i imponującą serię zwycięstw na Camp Nou, podczas gdy Levante prowadzi walkę o utrzymanie w lidze i przyjeżdża jako outsider. Statystyki i analizy faworyzują gospodarzy, lecz Levante może szukać szansy na niespodziankę. Zapraszamy na relację na żywo.