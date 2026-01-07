Atletico Madryt - Real Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 08 stycznia 2026 godz. 20:00Mocne derby Madrytu już 8 stycznia o 20:00 w Dżuddzie! Atletico Madryt zmierzy się z Realem Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Obie drużyny walczą o awans do finału turnieju rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej. Atletico prezentuje dobrą formę i pamięta ligowe zwycięstwo 5:2 nad rywalem, a Real mimo osłabień po kontuzjach (m.in. Mbappé) będzie chciał się odegrać i wykorzystać ofensywne atuty. Spotkanie zapowiada się jako otwarte i emocjonujące derby z dużą stawką. Zapraszamy na relację na żywo.