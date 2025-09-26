Atletico Madryt - Real Madryt w 7. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 września 2025 godz. 16:15W 7. kolejce La Liga kibiców czekają wielkie emocje - 27 września na Wanda Metropolitano rozegrane zostaną derby Madrytu. Atlético pod wodzą Diego Simeone będzie chciało odbudować formę i zatrzymać rozpędzony Real, który po sześciu kolejkach pozostaje niepokonany i prowadzi w tabeli. Spotkania derbowe zawsze niosą ze sobą dodatkowy ładunek emocji - walka o prestiż, dominację w stolicy Hiszpanii i cenne punkty może sprawić, że mecz stanie się jednym z kluczowych wydarzeń początku sezonu. Zapraszamy na relację na żywo.