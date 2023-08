Zupełnie nieoczekiwana sytuacja w Chinach. Polska może się obawiać

Pozostaje edycja 2036 roku, czyli ta, o którą chce się starać Polska. Minister Kamil Bortniczuk po igrzyskach europejskich wystartował już z koncepcją, że skoro Polska przeprowadziła tę dość drugorzędną imprezę sportową w porównaniu z igrzyskami olimpijskimi, to jest to dowód na to, że i z nimi by sobie poradziła. W efekcie Polska chce ubiegać się o organizację igrzysk olimpijskich już w 2036 roku.