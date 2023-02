Zmarł najstarszy olimpijczyk świata. Oglądał pierwszy mundial

Felix Sientra dożył wspaniałego wieku 107 lat. Kochał wodę i żeglarstwo, był wybitnym żeglarzem, który w barwach Urugwaju zajął szóste miejsce na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 1948 roku. Zawody odbywały się wtedy w kurorcie Toquay nad Kanałem La Manche na Półwyspie Kornwalijskim - to miejsce znane ze specyficznego klimatu, przez co nazywane jest "angielskim Lazurowym Wybrzeżem".

Felix Sientra - kibic mundialu w 1930 roku

O Felxie Sientrze mówiło się, że jeszcze w wieku 100 lat brał udział w rejsach żeglarskich i nigdy nie pozbył się miłości do żeglowania, podobnie jak i do piłki nożnej. Był kibicem pierwszego mundialu rozgrywanego w 1930 roku w Urugwaju, siedział na trybunach. Do tej pory był jedną z ostatnich osób na świecie, które widziały to na własne oczy. Sientra wspominał, że jako 14-letni chłopiec zasiadł na widowni np. meczu finałowego Urugwaju z Argentyną i bardzo to przeżył.