Pierwszy raz pomysł igrzysk olimpijskich w Berlinie i w Warszawie w 2036 roku padł już dwa lata temu. - Jeżeli Republika Federalna wezwie nas do zgłoszenia kandydatury, dostosujemy się. Igrzyska można by zrobić wspólnie z Warszawą - mówił w 2019 roku szef resortu spraw wewnętrznych i sportu Berlina Andreas Geisel z partii SPD. Wypowiedź dla "Tagesspiegla" nawiązywała do klęski Hamburga w walce o igrzyska w 2024 r. To niemieckie miasto wycofało swoją kandydaturę po negatywnym wyniku referendum. Teraz o igrzyskach Berlin - Warszawa mówi Georg Pazderski, berliński polityk AfD, a informacje na ten temat zamieścił jako pierwszy "Berliner Zeitung", cytowany też przez "Deutsche Welle".

Igrzyska 2036 w Berlinie i Warszawie jako "manifestacja pokoju"

Igrzyska w Berlinie i w Warszawie w 2036 roku to element planu stołecznego oddziału partii Alternative für Deutschland na okres do 2050 roku. Dokument "Świat. Miasto. Berlin 2050 - alternatywny plan dla Berlina" liczy 128 stron, a organizacja igrzysk olimpijskich wspólnie z Warszawą jest jednym z kluczowych pomysłów na "zmianę wizerunku stolicy Niemiec". Georg Pazderski, którego ojciec pochodzi z Polski, twierdzi, że niemiecko-polskie igrzyska olimpijskie byłyby "wielką pokojową manifestacją" oraz "pomogłyby zlikwidować wiele resentymentów, które wciąż istnieją w obu krajach".



Według AfD, Berlin musi przestać być odbierany jako miasto chaotyczne oraz "stolica handlarzy narkotyków, przestępców i niekontrolowanej imigracji". Stolica Niemiec - według polityków AfD - powinna lepiej wykorzystywać swoją "doskonałą lokalizację", m.in. przez organizację igrzysk olimpijskich razem z Warszawą.



Przypomnijmy, że formalnie do tej pory organizatorem igrzysk olimpijskich było zawsze jedno miasto, choć część konkurencji rozgrywana jest poza miastem-gospodarzem. Inny niemiecki pomysł zakłada wspólną kandydaturę Berlina oraz Tel Awiwu.



Niemcy gościli do tej pory letnie igrzyska olimpijskie w 1936 roku w Berlinie oraz w 1972 roku w Monachium. W 2024 roku Niemcy zorganizują piłkarskie mistrzostwa Europy, a Berlin będzie jednym z 10 miast-gospodarzy obok Hamburga, Gelsenkirchen, Frankfurtu, Dortmundu, Monachium, Lipska, Dusseldorfu, Kolonii i Stuttgartu.



Gospodarze przyszłych igrzysk olimpijskich: od Pekinu do Brisbane

W lipcu gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich 2032 zostało ogłoszone australijskie Brisbane. O letnie igrzyska olimpijskie 2036 chce starać się Stambuł. Oto gospodarze igrzysk olimpijskich w latach 2022-2032:





