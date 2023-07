Zaskakująca wypowiedź ministra z Unii. To pójście pod prąd w sprawie igrzysk

Rosja znów może liczyć na Węgry, które po raz kolejny w sytuacji konfliktowej stają po jej stronie. Tym razem w obliczu groźby wykluczenia Rosji i Białorusi z igrzysk olimpijskich w Paryżu do akcji ruszył minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó . Zasugerował on mianowicie, że udział rosyjskich i białoruskich sportowców w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu może pomóc w osiągnięciu porozumienia pokojowego w wojnie z Ukrainą.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Na razie Rosjanie i Białorusini mają jedynie zgodę na start w zawodach poprzedzających igrzyska pod neutralną flagą i bez hymnu oraz symboli narodowych. Z arazem MKOl wysłał zaproszenia na paryskie igrzyska do 203 krajów świata, z pominięciem trzech. To właśnie Rosja, Białoruś oraz Gwatemala.

Węgry mają inne zdanie niż kraje Unii Europejskiej

To stanowisko idące zupełnie pod prąd podejścia do sprawy Unii Europejskiej, której wielu członków wspiera Ukrainę, a nie Rosję. Polska opowiedziała się przeciwko startom rosyjskim i rozważa bojkot igrzysk, o ile Rosja zostanie do nich dopuszczona. Podobne stanowisko przedstawiły kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia. Niemcy wysadziły w powietrze plan MKOl dopuszczenia Rosjan do startu, odmawiając im wjazdu. Nawet pozostająca poza Unią Wielka Brytania zrezygnowała z organizacji eliminacji olimpijskich w kilku sportach, gdyż nie godzi się na występy Rosjan.