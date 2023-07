Zasada brzmi: Rosjanie są z definicji winni. Mogą wykazać, że jest inaczej

W myśl tego stanowiska federacji pięcioboju nowoczesnego, a w ślad za nią może i innych sportów, ciężar dowodowy spoczywać będzie w rękach rosyjskich i białoruskich zawodników, a nie odwrotnie. To oni muszą wykazać, że wojny nie popierają i dochowali przepisów o neutralności. Jest to o tyle uzasadnione akurat w tym sporcie, że pięciobój nowoczesny wyrósł ze sportu wojskowego i do dzisiaj opiera się na wojskowych. Przez wiele lat stanowił wręcz element wyszkolenia militarnego.