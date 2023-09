Nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport

Zapadła decyzja w sprawie Isinbajewej. Rosjanka wraca do MKOl

Isinbajewa jest zagorzałą lojalistką Putina, pracowała nad nową konstytucją i nazywała dźwięk rosyjskich myśliwców nad Syrią 'kołysanką'. To naprawdę ważne, aby MKOl stale przypominał, że stoi po stronie pokoju

Furia w Rosji. "Wątpliwości zostały rozwiane"

Decyzja MKOl o tym, by zachować Isinbajewą, w świetle wykluczeń i sankcji na Rosjan, które ci przyjmują jako upokarzające , wywołała furię. Dziennikarze piszą o tym, że maski opadły i teraz już wiadomo, po co jej była cała ta wolta.

"Wątpliwości co do motywów działań Isinbajewej wreszcie zniknęły. Nasz wielki mistrz dokonał wyboru na korzyść MKOl i życia na Zachodzie. Szkoda, że wybrała do tego tak brzydką drogę i zamazała wrażenie o sobie u ogromnej liczby osób, które szczerze jej kibicowały" - pisze "Ria Novosti".