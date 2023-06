Wstrząsająca relacja z frontu. Białorusin walczy po stronie Ukrainy

Nie zgadza się z toczącą się wojną w Ukrainie i za agresora uznaje Rosję. Postanowił dołączyć do ukraińskiej obrony terytorialnej, a następnie do Batalionu im. Konstantyna Kalinowskiego , czyli ochotniczej jednostki złożonej z Białorusinów, którzy postanowili bronić Ukrainy przed rosyjską agresją.

"Pierwszy raz odwiedziłem Ukrainę w 1997 roku. Moja żona jest Ukrainką, mam wielu ukraińskich przyjaciół. Kocham Ukrainę. W 2014 roku zabrakło mi jakiegoś bodźca, żeby przyjechać w obronie Ukrainy. Teraz nie mam nawet sekundy wątpliwości. Obudziłem się rano, w tym momencie byłem w USA, przeczytałem wiadomość od mojej żony, że Nikołajew jest pod ostrzałem. I to była dla mnie błyskawiczna decyzja" - opisuje kulisy podjęcia decyzji Szurmiej cytowany przez portal "Tribuna".

Były wioślarz już w poprzednim roku, tłumacząc fakt pójścia na front, zwracał uwagę, że będzie walczył nie tylko za Ukrainę, ale i za Białoruś. - Nasz tak zwany "braterski " rosyjski naród z reguły nie rozumie ani ukraińskiej, ani białoruskiej mowy. Nas, Białorusinów, którzy będą walczyć po stronie Ukrainy przeciwko wam jest bardo dużo. I ta wojna przyjdzie na waszych barkach do Rosji. A jeśli Łukaszenko postanowi oficjalnie wciągnąć Białoruś do tej wojny, to tak samo ta wojna przyjdzie na Białoruś - mówił Szurmiej.