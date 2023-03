W środę prezydent Chin - Xi Jinping zakończył swoją wizytę w Rosji u Władimira Putina. Przywódcy obu państw wydali również wspólne oświadczenie, w którym z zadowoleniem odnieśli się do decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tym, by dopuścić sportowców z Rosji do rywalizacji bez korzystania z symboli narodowych. Jednocześnie potępili oni działania państw zachodnich i sprzeciwili się "upolitycznieniu sportu".