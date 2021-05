Coraz bardziej realny staje się temat organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Barcelonie. Choć Katalonia nie kojarzy się przeciętnemu kibicowi ze śniegiem, to jednak tamtejszy komitet organizacyjny, przy dużym poparciu mieszkańców, robi wszystko, by dopiąć ostatnie szczegóły i złożyć swoją kandydaturę jako gospodarz igrzysk w 2030 roku. Ich partnerem dość nieoczekiwanie ma zostać Sarajewo.

