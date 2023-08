W Rosji od miesięcy nie mogą pogodzić się z decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o warunkach dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do rywalizacji na światowych arenach sportowych. Nie podoba im się zwłaszcza konieczność występów pod neutralną flagą , bez możliwości odsłuchania hymnu państwowego.

Co rusz podnoszone są argumenty o rzekomej "dyskryminacji", a nawet o domniemanym łamaniu zasad Karty Olimpijskiej. "Nie ma potrzeby godzić się na takie warunki, bo to dyskryminacja naszych sportowców. Co więcej, dyskryminacja ze względów politycznych, chociaż MKOl powinien być organizacją sportową i nie być związany z polityką. Ale teraz sami stróże prawa je łamią" - mówił były biathlonista i dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich, Dmitrij Wasiliew .