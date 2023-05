Fietisow nie hamuje się po decyzji MKOl: "Na jakiej podstawie?"

" Myślę, że to hańba, bezprawie " - tak słowa Bacha i zalecenia MKOl komentuje Fietisow cytowany przez agencję TASS. Nie podoba mu się zwłaszcza to, że sportowcy z Rosji i Białorusi - jeśli chcą brać udział w międzynarodowych zawodach - muszą podpisać oświadczenie o niepopieraniu wojny w Ukrainie. Poza tym nie mogą być związani z rosyjskimi służbami i wojskiem.

"Na jakiej podstawie to wszystko się robi? Czy są jakieś dokumenty wskazane w Karcie Olimpijskiej lub coś w tym rodzaju? Nie rozumiem, czemu tak jest. Niech więc inni zostaną zapytani, jaki jest ich stosunek [do wojny - przyp. red.]. Program powinien być dla wszystkich, polityka powinna być jasna, a decyzja powinna być skonsolidowana" - mówi wzburzony.