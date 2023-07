Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o nieumieszczeniu Rosji i Białorusi na liście państw zaproszonych do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. A przynajmniej na razie. To wywołało w Moskwie ogromną wściekłość. Dmitrij Czernyszenko przekracza granice i "grozi", że Rosja "ciosem" MKOl-owi. Jest już nawet wstępny plan. Zakłada on zorganizowanie... konkurencyjnych zawodów. Podano pierwsze szczegóły.