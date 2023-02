Kozakiewicz krytyczny wobec bojkotu igrzysk przez Polskę

Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z 1980 roku skrytykował taki pomysł, twierdząc, że polscy sportowcy nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę . Zasugerował on, by zamiast tego imprezę bojkotowali politycy.

"Dlaczego Polacy mają ponosić konsekwencje tego, że Rosja rozpętała wojnę? Dlaczego sportowcy mają być karani za to, że jakiś kraj morduje ludzi? Przez wiele ostatnich lat przy każdych igrzyskach mieliśmy jakiś problem. Jeżeli ktoś chce bojkotować, to niech to robią politycy i niech nie jadą. To zawsze wychodzi od ludzi, którzy w życiu skłonu do przodu nie zrobili" - powiedział.