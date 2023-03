Wielkie zaskoczenie! To państwo popiera dopuszczenie Rosjan i Białorusinów

Słoweński Komitet Olimpijski na kontrze z Polską. Popiera decyzję MKOl-u

MKOl wydał we wtorek zalecenia dla międzynarodowych federacji sportowych dotyczące ponownego dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, jednocześnie wprowadzając szereg warunków do spełnienia przez tych sportowców . To m.in. występy pod neutralną flagą, ponadto chodzi wyłącznie o starty indywidualne i tylko tych zawodników, którzy w żaden sposób nie popierają wojny w Ukrainie oraz nie mają związków z armią czy klubami wojskowymi.