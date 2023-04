Polska otrzymała prawo organizacji turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu w męskiej koszykówce, w której biało-czerwoni tak kapitalnie spisali się na niedawnych Mistrzostwach Europy. To ogromna szansa, aby Polacy spróbowali po niemal pół wieku przerwy wrócić na igrzyska olimpijskie. Byłoby to gigantyczne wydarzenie.