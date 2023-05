Szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Stanisław Pozdniakow ostro zareagował na to, co zrobiła Międzynarodowa Federacja Szermiercza, nie dopuszczając do startu w zawodach kilku czołowych rosyjskich sportowców. Znany działacz stwierdził, że widać tu "farsę", jaką stanowi sprawa powrotu Rosjan i Białorusinów do rywalizacji. Oskarżył przy tym MKOl o stawianie takich wymogów, które krzywdzą wielu zawodników z kraju znajdującego się pod reżimem Władimira Putina.