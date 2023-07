Wielka Brytania jak Polska. Kraj ukarany za decyzje wobec Rosjan

Brytyjski rząd nie chce Rosjan, sportowcy ucierpią

Jak przekazał portal "Inside the Games", w Wielkiej Brytanii nie odbędą się żadne zawody kwalifikacyjne do igrzysk w Paryżu . Wszystko z powodu wspomnianego powyżej stanowiska wobec Rosjan i Białorusinów.

Jest to szczególnie frustrujące dla tych brytyjskich sportowców, którzy obecnie tracą przewagę wsparcia swojej publiczności w walce o zakwalifikowanie się do Paryża

Wielka Brytania jak Polska

" To godne ubolewania, że niektóre rządy nie chcą uszanować większości ruchu olimpijskiego oraz autonomii sportu, o którą proszą inne kraje. I co chwalą to w niezliczonych przemówieniach oraz rezolucjach ONZ i Unia Europejska" - przekazał ostatnio MKOl w swoim oświadczeniu.

Choć zdecydowano, że ani Rosja ani Białoruś nie zostaną zaproszone na igrzyska do Paryża, to jednak Thomas Bach i spółka robią wszystko, by dopuścić tamtejszych sportowców, pod neutralnym statusem, do rywalizacji. I jak widać torpedują każdą próbę przeciwstawienia się temu stanowisku. Mieliśmy zresztą próbkę tego podczas Igrzysk Europejskich, kiedy to Polska straciła prawo do organizacji kwalifikacji olimpijskich w szermierce.