Międzynarodowy Komitet Olimpijski przychylnie ocenił możliwość dopuszczenia zawodniczek oraz zawodników z Rosji i Białorusi do rywalizacji na arenach sportowych. Wydał jednak pewne zalecenia. Powrót miałby odbyć się na specjalnych zasadach - m.in. takich, że rosyjscy i białoruscy sportowcy występowaliby pod neutralnymi barwami, bez możliwości wysłuchania hymnu państwowego.

Spodziewano się, że w obliczu silnego lobbingu prezydenta Federacji Gimnastyki Artystycznej Rosji Wasilija Titowa i po dość wyrozumiałym podejściu prezesa FIG Morinari Watanabego (wcześniej mówił, że zamierza "bronić prawa rosyjskich i białoruskich gimnastyków, którzy nie biorą udziału w wojnie, do startu w międzynarodowych zawodach") decyzja o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji w gimnastyce to tylko formalność.