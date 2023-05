Tym samym odwołano się do stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego , który jasno określił, jakie warunki muszą spełnić Rosjanie i Białorusini, by wystartować na sportowych arenach świata. Konieczne jest m.in. zachowanie neutralnego statusu wyrażającego się w braku eksponowania symboli narodowych oraz braku możliwości odsłuchania hymnu narodowego.

Alina Kabajewa jednym z narzędzi manipulacji w "w konkursie o mrocznym zabarwieniu politycznym". Musi przyjąć konsekwencje

"Rosja nadal wykluczona. Powstrzymali dziewczynę Putina . Rosja traci jeden ze swoich ulubionych sportów" - oceniają Norwegowie. Nawiązują tym samym do faktu, że Kabajewa jest nie tylko byłą utytułowaną gimnastyczką, ale również propagatorką rosyjskiej gimnastyki artystycznej, mocno działającą na jej rzecz. Zatem wszelkie światowe blokady dla rosyjskich gimnastyczek i gimnastyków to policzek również dla niej.

Dagbladet nie wyklucza, że to właśnie ostatnia, dość nerwowa i desperacka, aktywność Kabajewej skłoniła FIG do takiej a nie innej decyzji. "Była medalistka olimpijska w gimnastyce artystycznej zasiadała w jury podczas regionalnych zawodów w Omsku na Syberii. Została tam wysłana, aby rzucić światło na rosyjski sport narodowy będący w odosobnieniu, a symbolika była silna: Był to zjazd dla dzieci, które Rosjanie przesiedlili z okupowanych terenów wschodniej Ukrainy do 'nowego domu' na Syberii. Alina Kabajewa wręczyła zwycięzcom nagrody, a dzieciom pozwolono sfotografować się z wybranką Putina w konkursie o mrocznym zabarwieniu politycznym" - czytamy.