Sprawa powrotu Rosjan na sportowe areny międzynarodowe zdaje się być w Moskwie jednym z tematów przewodnich. Co rusz politycy i przedstawiciele tamtejszego świata sportu zabierają głos, by wyrazić swoje oburzenie zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Thomas Bach i spółka upublicznili warunki, po których spełnieniu Rosjanie i Białorusini będą mogli zostać dołączeni do rywalizacji ze sportowcami z innych krajów. Wśród kryteriów są m.in. występy pod neutralną flaga, bez możliwości wysłuchania hymnu państwowego oraz kategoryczny zakaz udziału rosyjskich drużyn.