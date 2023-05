Jak donosi agencja TASS, a w ślad za nią inne media, na stronie internetowej Kremla pojawiła się "instrukcja", której pomysłodawcą ma być rosyjski minister sportu Oleg Matytsin, a egzekutorem premier Michaił Miszustin. To właśnie on miał otrzymać od Władimira Putina "rozkaz" o złożeniu... propozycji organizacji igrzysk BRICS w 2024 roku. Z inicjatywy kpią nawet sami Rosjanie. "Od dawna żyje we własnym świecie fantazji" - piszą o dyktatorze.