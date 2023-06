Kiedy twój syn dorośnie i zrozumie, że w takim okresie poświęciłeś ojczyznę dla własnego dobra, zdradziłeś ją, co mu odpowiesz?

Upokorzenie ludzkie i obywatelskie

W podobnym tonie co Wialbe czy Iwanowa wypowiadał się również prezydent Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej Michaił Mamiaszwili, który cytowany przez "Ria Novosti" nazwał występy pod neutralną flagą, bez barw i hymnu "upokorzeniem ludzkim i obywatelskim". Posunął się zresztą do szokującego porównania, zestawiając prześladowanie Żydów z sankcjami na sportowców. To przekroczenie wszelkich granic.