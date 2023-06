Upokorzenie dla Rosjan, kadra okrojona. Została tylko garstka

Przypomnijmy, że Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) pozbawiła rywalizacji w tej dyscyplinie sportowej podczas Igrzysk Europejskich statusu mistrzostw Europy, a także rangi indywidualnych kwalifikacji olimpijskich. Wszystko przez to, że Polacy nie zamierzali dopuścić do startu w tej imprezie sportowców z Rosji i Białorusi.

I słowa dotrzymał. Impreza została więc przeniesiona do kraju, który zgodził się, by zawodnicy z tych dwóch państwo mogli wystartować na jego terytorium. Wybór padł na Bułgarię , czempionat odbędzie się w tamtejszym Płowdiw w dniach 16-18 czerwca.

Rosyjska kadra totalnie okrojona. Została garstka

"Wcześniej, ze względu na bezczynność FIE, sami ustaliliśmy kryteria neutralności, które były trudne do spełnienia dla Rosjan. Po naszych działaniach światowe władzy się ocknęły i powołały zespół do weryfikacji rosyjskich i białoruskich zawodników. To m.in. efektem naszych działań jest fakt, że do lipcowych mistrzostw globu w Mediolanie dopuszczono na razie tylko 11 szermierzy z tych krajów, ale wielu innych zostało zweryfikowanych negatywnie i tak naprawdę nie mają szans pojawić się na światowych planszach" - powiedział w rozmowie z PAP Adam Konopka.