Presja na MKOl. Co dalej z igrzyskami?

To rodzaj presji wciąż wywieranej na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który podjął decyzję o dopuszczeniu do startów zawodników rosyjskich i białoruskich w zawodach międzynarodowych, także kwalifikacjach do paryskich igrzysk olimpijskich. Mogą startować pod neutralną flagą, bez symboli narodowych. To podejście jest nie do zaakceptowania nie tylko przez Ukrainę, ale przez wiele innych państw i i federacji sportowych. Sprzeciwia się także Polska, aczkolwiek nie podjęła decyzji w sprawie ewentualnego bojkotu igrzysk, o ile MKOl nie zmieni zdania. Twarde stanowisko w tej materii zajęły też Czechy.