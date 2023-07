Tomasz Fornal gościem Podcastu Olimpijskiego w Interia.pl. Uchyli drzwi do reprezentacji

- Mam wrażenie, że w naszej rozmowie Tomek Fornal pokazał swoje nieznane do tej pory oblicze, a do tego uchylił drzwi do szatni reprezentacji Polski. Jaki jest naprawdę, za zamkniętymi drzwiami swojego mieszkania "kolorowy ptak" (jak go określił Norbert Huber) reprezentacji Polski? Kto jest w kadrze DJ-em, jajcarzem, a kto biznesmenem? Co sądzi o nim Bartosz Kurek, a co on o Bartku? - mówi Aleksandra Szutenberg, która poprowadziła rozmowę z polskim siatkarzem.