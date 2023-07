Tak się przynajmniej dotąd wydawało. Informacje o tym, że Rosja chce organizować alternatywne igrzyska w obliczu groźby wykluczenia jej z igrzysk olimpijskich w Paryżu, przyjmowano dotąd jako formę nacisku na Międzynarodowy Komitet Olimpijski. On nie podjął decyzji w sprawie udziału Rosji i Białorusi w przyszłorocznej imprezie w Paryżu, ale wiadomo, że szefowi MKOl Thomasowi Bachowi zależy na tym, by jednak te kraje wzięły udział w igrzyskach.

Pewne to jednak nie jest, bo grozi bojkotem ze strony Ukrainy, a wtedy nie wiadomo jak zachowają się ukraińscy sojusznicy, chociażby Polska.

I szarżuje nadal, bo tak należy odebrać dalsze procedowanie w sprawie igrzysk BRICS. Mają one stanowić alternatywę dla igrzysk olimpijskich, a Rosja zamierza je zorganizować wraz ze swoimi sojusznikami z grona BRICS. Jednym z nich jest Brazylia i to właśnie Brazylijczycy poinformowali, że dostali zaproszenie na igrzyska BRICS, które "przyjmują z zaszczytem". Agencja TASS cytuje Salvadora Ferreirę, który mówi: "Brazylia została zaszczycona zaproszeniem do udziału w igrzyskach BRICS". Ferreira stoi na czele Brazylijskiej Konfederacji Sportów Lodowych, które to sporty z Brazylią kojarzą się słabo, ale właśnie Rosja ma pomóc w ich rozwoju.

Rosja naprawdę chce zorganizować igrzyska

Rosja do igrzysk zamierzała zaprosić takie kraje jak Chiny, Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki i wygląda na to, że właśnie się to dzieje. Dodatkowo spodziewany jest udział w imprezie Iranu, Iraku i krajów Azji Środkowej - Uzbekistanu, Tadżykistanu czy Kirgistanu, które nie widzą problemu w kontaktach sportowych z Rosją.

Igrzyska mają się odbyć w Kazaniu w czerwcu 2024 roku, a zatem na miesiąc przed igrzyskami w Paryżu. Obejmą 22 dyscypliny. Ich przeprowadzenie nie wygląda już tylko na presję i szantaż, ale na realny pomysł Moskwy.

Przypomina to sytuację z 1984 roku, gdy kraje bloku wschodniego (w tym Polska) zbojkotowały rozgrywane w Los Angeles igrzyska olimpijskie. Oficjalnie - z obawy o swe bezpieczeństwo, cokolwiek miało to znaczyć. Nieoficjalnie - w rewanżu za wycofanie się krajów zachodnich z wcześniejszych igrzysk w Moskwie w 1980 roku po radzieckiej agresji na Afganistan. Najnowsze ustalenia wskazują jednak na to, że powody bojkotu mogły być inne i dotyczyć np. kwestii dopingowych, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

W miejsce bojkotu zorganizowano wtedy igrzyska Przyjaźń'84. Polska w ich ramach przeprowadzała u siebie zawody w jeździectwie, hokeju na trawie kobiet, judo, pięcioboju nowoczesnym i tenisie.

Przewodniczący MKOl Thomas Bach / AFP

Brazylijka Beatriz Ferreira celebruje medal olimpijski w boksie / Luis ROBAYO / AFP

