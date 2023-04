Dziś mówią macie tyle i chodźcie, a jutro powiedzą na przykład - zdejmijcie krzyż z piersi, albo coś innego... O czym my mówimy... Jakaś głupota. Musimy od razu dać jasno do zrozumienia, że wrócimy do światowego sportu pod jednym warunkiem – z flagą i hymnem, a nie uginać się z czymś innym

Jelena Wialbe pokrzykuje po decyzji MKOl. "Zabraniam występów w statusie neutralnym"

W swoich cynicznych apelach idzie daleko. Wpisuje się w kremlowską propagandę i nawołuje do poparcia dla Władimira Putina. Przypomina powiązania dyktatora ze sportem. "Sport to wielka polityka. Konkretnie w naszej sytuacji wszyscy dobrze wiedzą, co nasz prezydent Władimir Władimirowicz ma wspólnego ze sportem, jak wspiera sport, jak pomaga sportowi. (...) Sportowcy muszą się zjednoczyć, także wokół Prezydenta kraju w bardzo trudnym czasie. Od każdego z nas dla niego powinna być jakaś, niech to będzie symboliczna, pomoc" - niecnie głosi.