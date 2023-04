Zdaniem Ricciego Bitti, rosyjscy i białoruscy sportowcy będą musieli podpisać deklarację neutralności, aby móc wrócić do zawodów na szczeblu międzynarodowym. Jest to zgodne z założeniami MKOl, który wydał zalecenia dopuszczające Rosjan i Białorusinów pod warunkiem, że będą używali neutralnych baw, nie poprą wojny w Ukrainie, nie będą członkami sił zbrojnych Rosji i nie będą wspierali rosyjskiej propagandy. Deklaracje są niejako tego konsekwencją.

Za podpis pod potępieniem wojny jest w Rosji proces karny

Przy czym Francesco Ricci Bitti zaznaczył, iż on wspiera ten projekt, ale jest zdecydowanie przeciwny wymuszaniu na Rosjanach i Białorusinach podpisu pod deklaracjami niezgody na wojnę w Ukrainie. Mogłoby to bowiem ściągnąć na nich niebezpieczeństwo i narazić na zarzuty o zdradę stawiane w ich krajach. - Zawodnicy z Rosji i Białorusi, którzy będą chcieli startować w zawodach międzynarodowych, dostaną do podpisu deklarację neutralności, którą przygotowujemy. Mam jednak nadzieję, że tego jednego ryzykownego zapisu w niej nie będzie - rzekł Ricci Bitti. - Podpisanie czegoś takiego oznacza w Rosji zarzuty prokuratorskie i odpowiedzialność karną. Nie możemy tego wymagać od sportowców.