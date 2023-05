Rozwiązanie do złudzenia przypomina to, co działo się w 1984 roku, chociaż Rosja nie została wykluczona z igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Co więcej, wiele wskazuje na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski chce zrobić wszystko, aby ich dopuścić. Na razie zgoda dotyczy tylko zawodów międzynarodowych przed igrzyskami. Już jednak wyłamuje się wiele federacji poszczególnych sportów, a sport paraolimpijski zapowiada, że Rosja na igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu nie wystąpi.