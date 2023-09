To dopiero byłaby sensacja. Thomas Bach i MKOl stawiają sprawę jasno

To byłby powrót krykieta do programu olimpijskiego, gdyż sport ten był częścią igrzysk. Tyle, że mało kto o tym pamięta, bowiem miało to miejsce raz i bardzo dawno temu. W 1900 roku w Paryżu swój zespół wystawili Brytyjczycy, a naprzeciw nich stanęły ekipy francuskie. Wielka Brytania sięgnęła po złoto olimpijskie - jedyne, jakie kiedykolwiek przyznano w krykiecie.