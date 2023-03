Międzynarodowy Komitet Olimpijski spotkał się ze sporą krytyką i potępieniem za to, że widzi możliwość dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi do startów olimpijskich pod neutralną flagą. Nie wszyscy go jednak atakują. MKOl ma też potężne wsparcie swej decyzji np. ze strony ONZ.