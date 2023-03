" Rosyjska propaganda szybko wykorzysta decyzję MKOI do uwiarygadniania swojej działalności " - dodał.

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że krytyka ze strony rządów niektórych krajów europejskich dotycząca decyzji o powrocie rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji jest "godna ubolewania i narusza autonomię sportu".

Piotr Müller reaguje na słowa Thomasa Bacha. Paliwo dla rosyjskiej propagandy się wylało

" To godne ubolewania, że niektóre rządy nie chcą szanować większości w ruchu olimpijskim i wszystkich zainteresowanych stron, ani autonomii sportu " - powiedział Bach na konferencji prasowej na koniec posiedzenia zarządu MKOl w Lozannie.

" To również smutne, że te rządy nie poruszają kwestii podwójnych standardów . Nie widzieliśmy ani jednego komentarza na temat ich stosunku do udziału sportowców z krajów zaangażowanych w 70 innych wojen i konfliktów zbrojnych na całym świecie" - dodał.

Wypowiedzi Bacha skomentował w rozmowie z PAP rzecznik rządu. Jak ocenił Piotr Müller, jest ona oburzająca . "Sport to również wspaniałe wartości. Rosyjskie barbarzyństwa są zaprzeczeniem podstawowym wartościom i prawu międzynarodowemu " - mówił Müller. Według niego, rosyjska propaganda szybko wykorzysta decyzje MKOI do uwiarygadniania swojej działalności .

MKOl we wtorek wydał zalecenia dla międzynarodowych federacji sportowych dotyczące ponownego dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, jednocześnie wprowadzając szereg warunków do spełnienia przez tych sportowców.