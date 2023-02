Co na to wszystko Bach? Zdaje się ignorować zapowiedzi niektórych reprezentacji i polityków, w tym polskiego ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka, o potencjalnym bojkocie igrzysk. "Widzieliśmy oświadczenia krajów bałtyckich lub innych, które wyrażają ich zaniepokojenie. Niestety, nie odnoszą się one do kwestii praw człowieka, a musimy je traktować poważnie. To nie rządy decydują o tym, kto wystartuje w igrzyskach" - mówił dziennikarzom podczas mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim.