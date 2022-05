Ten cios zaboli. Kibice w Rosji i Białorusi nie zobaczą letnich i zimowych IO

Oprac.: Łukasz Żurek Igrzyska Olimpijskie

Rosja i Białoruś nie zostały dopuszczone do udziału w przetargu na uzyskanie praw do transmisji igrzysk olimpijskich w 2026 i 2028 roku. To kolejne represje wymierzone w kraje bezpośrednio zaangażowane w rozpętanie wojny na Ukrainie.

Zdjęcie Igrzyska olimpijskie / Newspix