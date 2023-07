Szykuje się kolejny skandal. Poważne zarzuty wobec Rosjanki

Wszystko zaczęło się od decyzji ukraińskiego Ministerstwa Młodzieży i Sportu, które odwołało bojkot imprez sportowych, w których startują Rosjanie pod neutralną flagą. To spowodowało, że na mistrzostwach świata w Mediolanie do walki z Anną Smirnową przystąpiła ukraińska mistrzyni Olha Charłan.

To jednak wywołało gigantyczny skandal, bowiem po walce, gładko wygranej przez Ukrainkę, Charłan nie podała rywalce ręki, co w szermierce jest wynikającym bezpośrednio z przepisów obowiązkiem. Wywołało to protesty Anny Smirnowej, po których Rosjanka przez kilkadziesiąt minut okupowała planszę.

Ostatecznie Charłan została zdyskwalifikowana, co uruchomiło lawinę kolejnych zdarzeń.

Otylia Jędrzejczak: Jestem przeciwna startom sportowców z Rosji i Białorusi. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Pomocna dłoń ze strony MKOl

Po tym, jak Ukraińcy oburzeni dyskwalifikacją, zaczęli sugerować, że to Rosjanie wymusili na FIE dyskwalifikacje Charłan, dość nieoczekiwanie z pomocą przyszedł MKOl. Najpierw zasugerował federacją, by łagodniej traktowały ukraińskich sportowców w takich sytuacjach, a potem Thomas Bach zapewnił ukraińskiej zawodniczce kwalifikacje na igrzyska w Paryżu, której zapewne przez dyskwalifikacje by nie uzyskała.

Biorąc pod uwagę twoją wyjątkową sytuację, Międzynarodowy Komitet Olimpijski przydzieli ci dodatkowe miejsce na igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024 na wypadek, gdybyś nie była w stanie zakwalifikować się sama ~ napisał przewodniczący MKOl do Charłan.

"Robimy ten wyjątek dlatego, że trwające procedury w żadnym wypadku nie zrekompensują punktów kwalifikacyjnych, które straciłaś z powodu dyskwalifikacji" - dodał Bach.



Żądają wykluczenia Rosjanki. Poważne zarzuty

To jednak nie wszystko, bo do ofensywy przystąpili sami Ukraińcy, którzy żądają odebrania Annie Smirnowej statusu neutralnego sportowca. Ich zdaniem aktywność szablistki w mediach społecznościowych jest dowodem na jej stosunek do wojny w Ukrainie.

"Aktywność Anny Smirnowej na Instagramie, gdzie otwarcie demonstruje słowne i niewerbalne wsparcie rosyjskiej armii, która jest symbolem i sprawcą agresji na Ukrainę, wskazuje, że nie jest neutralnym sportowcem i nigdy nim nie była" - czytamy w oświadczeniu Ukraińskiego Związku Szermierczego.

To nie byłby zresztą pierwszy raz, kiedy Ukraińcy, po przeprowadzonym śledztwie, doprowadziliby do usunięcia rosyjskiego sportowca. Podobnie było w sprawie Walerii Kobzewy, która najpierw została pozytywnie zweryfikowana przez FIE, a potem jednak skreślona z powodu interwencji ukraińskiego związku.

Takie postępowanie oburza Rosjan, ale Ukraiński Związek Szermierczy przekazał, że dysponuje licznymi dowodami, toteż może się okazać, że i Smirnowej przez dłuższy czas nie zobaczymy na planszy w międzynarodowych zawodach.

Ołha Charłan / ARTUR WIDAK/ANADOLU AGENCY/Anadolu Agency via AFP / AFP

Anna Smirnowa / ANDREAS SOLARO / AFP