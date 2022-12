Szokujący ruch Amerykanów! Tego nie spodziewali się nawet Rosjanie

- Stany Zjednoczone oczekują wskazania sposobu na przywrócenie do olimpijskiej rywalizacji sportowców, którzy z takim celem trenowali przez całe życie - oznajmiła Susanne Lyons, szefowa Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (USOPC). To otwarty apel o to, by sportowcy z Rosji i Białorusi przystąpili wzięli udział już w igrzyskach w Paryżu, zaplanowanych na 2024 rok.