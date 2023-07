Szef MKOl zaskoczył: Nie możemy winić Rosjan. To naruszenie praw człowieka

To stanowisko Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wzbudza bardzo wiele dyskusji. Nie ma wątpliwości, że Thomas Bach chciałby, aby w igrzyskach olimpijskich wzięły udział wszystkie kraje, chociaż - jak informowaliśmy - już trzy nie mają na dzisiaj uprawnień, by defilować pod olimpijską flagą w Paryżu. I bynajmniej nie chodzi o Rosję i Białoruś, co do których MKOl jeszcze decyzji w kwestii igrzysk olimpijskich nie podjął.

W sprawie startu Rosji i Białorusi decyzja jest odwlekana. Zdaniem wielu, powodem było oczekiwanie MKOl na to, że wojna w Ukrainie wreszcie się skończy i problem sam się rozwiąże. Niewykluczone też, że wypuszczone przez MKOl w czerwcu doniesienia medialne, jakoby decyzja miała zapaść na niedawnym kongresie komitetu miała wybadać nastroje społeczne i ich zmiany. Tymczasem Ukraina i jej sojusznicy sprawę stawiają twardo - nie ma zgody na start agresorów na igrzyskach.

Nie spieszymy się. Chcemy być sumienni i mieć jak największą pewność, że podejmujemy właściwą decyzję ~ mówi Thomas Bach, szef MKOl.

Thomas Bach to były szermierz, który przez bojkot igrzysk moskiewskich przez Republikę Federalną Niemiec w 1980 roku stracił szanse na medal olimpijski. To może rzutować na jego osobiste podejście, ale poza tym niemiecki szef MKOl uważa, że nie należy nikogo z igrzysk wykluczać. - Naszą misją jest zjednoczenie wszystkich sportowców świata w pokojowej rywalizacji. Mamy obowiązek nie karać sportowców za czyny swoich rządów - powiedział we wtorek pytany o to, w którą stronę zmierza Międzynarodowy Komitet Olimpijski w swym rozumowaniu.

Dodał jednak przy tym, że obciążanie obywateli Rosji i Białorusi odpowiedzialnością za decyzje szefów ich rządów byłoby złamaniem praw człowieka. Mniej miejsca Thomas Bach poświęcił naruszeniom praw człowieka w Ukrainie, gdzie podczas wojny dochodzi do mordów ludności cywilnej, ludobójstwa, gwałtów i ostrzałów cywilnych miejscowości, a także gdzie zginęło już przeszło 200 ukraińskich sportowców, także olimpijczyków. Powiedział jedynie, że MKOl nałożył na Rosję sankcje i potępia wojnę.

Ukraina oburzona. Szef MKOl mówi o prawach człowieka Rosjan

Ta wypowiedź o prawach człowieka wzbudziła ogromne kontrowersje i już odbiła się echem na Ukrainie, która nie zamierza uczestniczyć w igrzyskach, w których weźmie udział Rosja. I to nawet w ograniczonym zakresie, jak chociażby podczas niedawnych Mistrzostw Europy w szermierce w Płowdiw w Bułgarii, gdzie ukraińscy szermierze dostali zgodę na występ w tych konkurencjach, w których nie startowali Rosjanie. np. we florecie. Zaraz potem jednak Kijów rozwiał złudzenia MKOl na kompromis. Sytuację z Płowdiw uznał za wyjątkową i epizodyczną. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że stanowiska Rosji i Ukrainy w sprawie igrzysk są nie do pogodzenia - przyznaje teraz Thomas Bach.

Według mojej wiedzy, decyzja w sprawie udziału Rosjan i Białorusinów w olimpijskiej rywalizacji zapadnie nie wcześniej niż we wrześniu ~ Tony Estanguet, szef komitetu organizacyjnego igrzysk Paryż 2024.

A to znaczy, że kłopoty z przeprowadzeniem igrzysk będą się nasilały. Już teraz na wojenną ścieżkę z MKOl weszła Wielka Brytania, która zrezygnowała z organizacji kwalifikacji olimpijskich m.in. w ważnej dla Polski wspinaczce sportowej. Powodem były rozbieżności co do warunków, na których mieliby wziąć w nich udział Rosjanie.

Thomas Bach / AFP

Przewodniczący MKOl Thomas Bach / AFP

, Sergei Supinsky/East News / Kyodo / East News