Szef MKOL chce powrotu rosyjskich sportowców. "Nie oni rozpoczęli wojnę"

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na terenie Ukrainy na kraj zostawały nakładane kolejne sankcje. Dotknęły one również sportowców, którzy zostali zawieszeni w wielu dyscyplinach i nie mogą startować w oficjalnych zawodach, w innych, jak na przykład tenisie, mogą startować, ale nie pod rosyjską flagą. Właśnie w takim kierunku chciałby pójść Thomas Bach.

- Rosyjscy sportowcy z pewnością nie rozpoczęli wojny. Ci, którzy zdystansowali się od reżimu, powinni móc rywalizować pod neutralną flagą. Naszym celem jest włączenie do rywalizacji sportowców z rosyjskimi paszportami, którzy nie popierają wojny. Ale to nie jest łatwe.[...] Sport staje się coraz bardziej powodem odwetu politycznego. Irańczycy mogą nie chcieć rywalizacji z Amerykanami, Palestyńczycy odrzucają Izraelczyków i tak dalej. To świat pełen konfliktów, ze wszystkich punktów widzenia, także w sporcie - powiedział w rozmowie z włoską gazetą.

Thomas Bach chce przywrócić do rywalizacji rosyjskich i białoruskich sportowców

Bach tuż po rozpoczęciu inwazji zawiesił Rosję w prawach członka MKOL, a także stosował inne działania, mające na czelu jak najmocniejsze wykluczenie Rosjan ze sportowej rywalizacji. Teraz zaczyna zmieniać swój punkt widzenia.

- Niektóre rządy niezależnie zdecydowały o odmowie wiz dla rosyjskich sportowców na ich terytoriach, nawet jeśli mogą oni startować w zawodach. Inni zabronili swoim sportowcom konkurowania z Rosjanami w odwecie. Nasza misja pokojowa słabnie i w tak konfliktowym kontekście płacą teraz rosyjscy i białoruscy sportowcy - dodał Bach.

Jego zdaniem takie działanie jest częścią wypełniania misji ruchu olimpijskiego. - Musimy pokazać ludziom, że Igrzyska nadal jednoczą, ponieważ tutaj, w naszym świecie, zasady są takie same dla wszystkich: karny zawsze jest z 11 metrów, 100 metrów to zawsze 100 metrów, zabronione są dla wszystkich te same substancje. Wioska Olimpijska musi być miejscem pokoju, bez względu na religię, orientację seksualną, różnice płciowe czy używany język - stwierdził.