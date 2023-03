Sytuacja z Rosją zagraża igrzyskom. "Zegar tyka, grozi nam paraliż"

A czas nagli. Tak przynajmniej sprawę stawia ASOIF, czyli zrzeszenie federacji sportów olimpijskich. Jak mówi dyrektor wykonawczy Andrew Ryan, utrzymująca się niepewność co do zezwolenia rosyjskim sportowcom na olimpijski występ paraliżuje możliwość rozegrania kwalifikacji olimpijskich.

Większość organizacji sportowych wciąż nakłada zakaz startu na Rosję i Białoruś oraz ich sportowców z powodu ich wojny na Ukrainie. I to mimo tego, iż w styczniu MKOl zwrócił się do organizacji sportowych o znalezienie sposobów na to, by rosyjscy i białoruscy sportowcy rywalizowali jako neutralni. A to oznacza, że nie ma możliwości przeprowadzenia kwalifikacji olimpijskich na planowanych zasadach.