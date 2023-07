Skandal podczas mistrzostw świata. Rosjanin triumfuje bez walki

W Mediolanie trwają mistrzostwa świata w szermierce, do których dopuszczono startujących w neutralnych barwach zawodników z Rosji i Białorusi. Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) dopuściła do startu siódemkę Rosjan, przeciwko czemu mocno protestowali Ukraińcy. I kiedy miało dojść do pojedynku pomiędzy szpadzistami z Rosji i Ukrainy doszło do skandalu.