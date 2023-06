Skandal na mistrzostwach świata. Rosjanie zrobili wszystkich w konia

"Rosjanie mogli być tylko publicznością"

Z raportu po przeprowadzonym dochodzeniu wynika, że obaj taekwondziści nie byli akredytowani do udziału w Mistrzostwach Świata w Taekwondo w Baku i nie otrzymali dostępu do żadnych oficjalnych zawodów ani terenów treningowych - informuje rzecznik World Takewondo. Jak dodał, ich zaangażowanie w mistrzostwach jest poza jurysdykcją organizacji. - Nie ograniczaliśmy możliwości oglądania zawodów. Mogli być publicznością. Warunki uczestnictwa w mistrzostwach dotyczyły wyłącznie ich zaangażowania jako sportowców lub personelu pomocniczego - dodał.

Dla obserwatorów jest jasne, że Rosjanie to spryciarze, którzy starają się wszelkimi sposobami ominąć zakazy. Mistrzostwa świata są na to dowodem. To ważna wskazówka przed decyzjami w sprawie uczestnictwa rosyjskich sportowców w zawodach międzynarodowych. Pokazuje ona, że będą próbowali obejść zakazy i nie stosować się do nich.