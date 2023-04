Wydawać by się mogło, że tak radykalna decyzja spotyka się w Ukrainie ze zrozumieniem w obliczu krwawej agresji i ludobójstwa, ale tak nie jest. Zdanie odrębne zgłosił ukraiński mistrz pływacki Mychajło Romanczuk. W rozmowie ze szwedzką agencją prasowa powiedział on, że ma wiele przemyśleń na temat tego rozwiązania, ale kluczowe jest to, że mu się ono nie podoba. Decyzja nie jest oparta na potrzebach ukraińskich sportowców i zupełnie pomija ich zdanie.