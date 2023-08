Rozczarowanie Polki na MŚ. Koniec marzeń o medalu

Brakuje mi złota z mistrzostw świata, brakuje mi też medalu olimpijskiego w każdym kolorze. Mamy plan, żeby w Duisburgu, tak jak podczas Igrzysk Europejskich, zrealizować siebie, zaprezentować to, co potrafię najlepiej. I na tym się skupiam. A do czego to wystarczy? Jadę tam z przede wszystkim po to, by wywalczyć kwalifikację olimpijską, którą zdobędzie pięć czołowych osad. Nie ukrywam jednak, że mam też apetyt na medal

~ mówiła przed startem Borowska w rozmowie z Interią.