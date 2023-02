Ta propozycja mówi, by odrzucić możliwość występu Rosji i Białorusi na igrzyskach olimpijskich pod neutralną flagą, ale zgodzić się na to, by Rosjanie i Białorusini mogli zasilić reprezentację uchodźców, o ile są przeciwnikami reżimów Putina i Łukaszenki. Polska jest jednym z tych państw, które nie godzą się na dopuszczenie do startu państw odpowiedzialnych za krwawą wojnę w Ukrainie, tak jak chciałby tego Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Jednocześnie uważa, że na bojkot jeszcze za wcześnie.