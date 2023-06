Rosyjska propaganda triumfuje. Wiadomość od samego Władimira Putina

Międzynarodowa Federacja Judo (IJF) przychyliła się do stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego , który jakiś czas temu upublicznił listę warunków dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do startów na sportowych arenach. Wśród zaleceń są występy sportowców z Rosji i Białorusi pod neutralnymi barwami, bez możliwości odsłuchania hymnu państwowego.

To umożliwiło im start na mistrzostwach świata w Katarze, co wywołało na Kremlu wielką radość, jako że judo jest jedną z ulubionych dyscyplin Władimira Putina. Jeszcze zanim mistrzostwa w Katarze wystartowały, Rosjanie, cieszący się z powrotu na mistrzostwa świata, dostali bolesny cios. Okazało się, że ośmiu zawodników nie zostało dopuszczonych do startu w Katarze z powodu poparcia dla wojny w Ukrainie.